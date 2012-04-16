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//Происшествия

Пассажиры: члены экипажа аэробуса А320 впали в панику из-за возгорания на борту

16 апреля 2012, 23:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта mgimo.ru
Фото с сайта mgimo.ru

В Лондоне причиной экстренной посадки аэробуса А320 британской авиакомпании Virgin Atlantic в лондонском аэропорту "Гэтвик" стало небольшое возгорание на борту самолета. Пассажиры заявили, что члены экипажа впали в панику, тем самым ухудшив ситуацию.

Самолет начало трясти, со ссылкой на одного из пассажиров, сообщила британская радиовещательная компания Би-Би-Си. Другой пассажир сказал, что именно из-за непрофессиональных действий экипажа четыре пассажира получили травмы во время эвакуации из лайнера по аварийным и штатным авиатрапам.

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic должен был совершить трансатлантический рейс в американский Орландо (штат Флорида). Лайнер вернулся в Гэтвик сразу после вылета из-за возникшего в кабине пилотов задымления.

312 человек, находившиеся на борту самолета, включая 13 членов экипажа, покинули лайнер по аварийным и штатным авиатрапам. Экстренная посадка самолета на единственную взлетно-посадочную полосу аэропорта на полтора часа блокировала работу одной из лондонских авиагаваней. Почти на два часа был перенесен рейс Лондон — Санкт-Петербург — с 15:50 на 17:36 по московскому времени.

По словам представителей авиакомпании, самолет совершил вынужденную посадку "из-за технической неисправности", причины и обстоятельства которой выясняются.

ЛБ

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