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16 апреля 2012, 23:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта metronews.ru

В Москве спецслужбы ночью понедельника не подтвердили обнаружение гранаты, установленный на растяжке, на железнодорожнм полотне моста через реку Яуза в Рубцовской набережной недалеко от станции метро "Электрозаводская".

Оперативные службы покинули место инцидента, передает Интерфакс.

"АН" писали, что в понедельник вечером после появления информации о найденном предмете, напоминающем гранату, в район были стянуты усиленные наряды полиции.

Напомним, сегодня в Подмосковье найдена оборонительная граната найдена на железнодорожных путях на перегоне между станциями "Люберцы" и "Быково" Московской железной дороги.