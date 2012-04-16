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16 апреля 2012, 22:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта pingvinov.net

На железнодорожных путях в районе Рубцовской набережной в Москве найден предмет, напоминающий гранату, установленный на растяжке. В район стянуты усиленные наряды полиции, движение по набережной Яузы в сторону центра перекрыто.

"Информация о закладке взрывоопасного предмета проверяется", - сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интефакс.

Рядом с местом происшествия находится станция метро "Электрозаводская"."Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями от ГУ МВД.

"АН" писали, что сегодня в Подмосковье найдена оборонительная граната найдена на железнодорожных путях на перегоне между станциями "Люберцы" и "Быково" Московской железной дороги.