В Питере уволили полицейского, сбившего насмерть женщину и ребенка

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16 апреля 2012, 19:57 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Санкт-Петербурге оперуполномоченный Николай Мирошкин, сбивший на личной "Хонде" накануне насмерть 50-летнюю женщину и шестиклассника, переходивших улицу Руставели, и ранивший ещё двоих в "Опеле", был трезв. Но его уволили в понедельник "по дискредитирующим мотивам".

Кроме того, от работы отстранены "шефы" Мирошкина - начальник 15-го отдела полиции УМВД по Калининскому району города и его заместитель по оперативной работе.

"15 апреля 2012 года около 10 часов вечера у дома 50 по улице Руставели в зоне нерегулируемого пешеходного перехода оперуполномоченный уголовного розыска 15-го отдела полиции УМВД по Калининскому району г. Санкт-Петербурга Николай Мирошкин, управляя личным автомобилем "Хонда Аккорд" в свободное от службы время, при неустановленных обстоятельствах, совершил наезд на переходивших проезжую часть пешеходов: женщину, на вид 50 лет, и ученика 6-го класса, которые от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. После этого сотрудник совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра", который готовился совершить разворот, в результате чего водитель "Опеля" госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина, находившаяся с ним в машине, госпитализирована в тяжелом состоянии", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Мирошкин задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В ходе экспертизы в крови сотрудника алкоголя не обнаружено.

"В настоящее время начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Сергей Умнов находится в командировке в Чеченской республике. Информация о случившемся была ему сообщена, после чего начальник Главка принял принципиальное решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам. Кроме того, дано указание в течение суток провести служебную проверку, в ходе которой будет дана оценка роли руководителей Николая Мирошкина с принятием соответствующих управленческих решений. На время проведения проверки от своих служебных обязанностей отстранены начальник 15-го отдела полиции и его заместитель по оперативной работе", - говорится в сообщении.

Руководство ГУ МВД России официально приносит извинения родственникам погибших и пострадавших в данной трагедии.

"АН" писали, что накануне вечером на улице Руставели в Петербурге насмерть сбиты женщина и ребенок.