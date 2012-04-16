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16 апреля 2012, 18:07 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Фото с сайта blik.ua

Петербургские полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины во льдах Финского залива. Накануне в районе поселка Солнечное, в полукилометре от санатория "Сестрорецкий курорт" найдено окоченевшее тело в лыжной одежде.

Тело вмерзшей в лед женщины обнаружил петербуржец, приехавший в Сестрорецк, чтобы покататься по льду Финского залива. О страшной находке мужчина сообщил в полицию и МЧС.

"Тело извлекли изо льда в 100 метрах от берега и в 500 метрах от санатория. На покойной была лыжная куртка, теплая одежда, в кармане у нее обнаружили мобильный телефон и ключи с брелоком в форме сердца, на котором написано "Ольга", - , сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

Рядом с телом были найдены лыжи.