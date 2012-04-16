В Подмосковье полиция нашла пропавшую из коляски десятимесячную девочку

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16 апреля 2012, 16:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр Вести.

В Подмосковье полиция в понедельник днём нашла 10-месячную девочку, о похищении которой в Павлово-Посадском районе сообщал отец. Оказалось, что дочку забрала мама ребенка, не проинформировав об этом супруга.

Полицейским было известно, что отношения между родителями ребенка были сложными, поэтому в первую очередь, стражи порядка и проверили, имеет ли отношение к исчезновению девочки ее мать.

"Сотрудники полиции связались с матерью девочки и выяснили, что ребенок находится у нее", —сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев, передает Интерфакс.

Он пояснил, что мать ребенка официально находится в браке с его отцом, поэтому ее действия не будут квалифицированы как похищение.

В правоохранительных органах с самого начала не стали отрицать, что рассматривается версия причастности родителей к исчезновению ребенка.

"АН" писали, что в понедельник днём в милицию обратился мужчина с заявлением о том, что из коляски в деревне Данилово Павло-Посадского района похищена его 10-месячная дочь. Чуть ранее в Ленобласти на выходных похитили двух детей.

Напомним, что трагическая история исчезновения 9-месячной Ани Шкапцовой в Брянске начиналась аналогичным образом. В правоохранительные органы обратилась 19-летняя мать девочки, уверявшая, что ее дочь была похищена из коляски, которую она на несколько минут оставила без присмотра перед магазином. Спустя несколько недель безуспешных поисков, которые велись не только силами полиции из Брянска и других городов, но и большого количества волонтеров, выяснилось, что девочка была убита собственным отцом почти за десять дней до дня инсценировки похищения младенца.