//Происшествия

16 апреля 2012, 15:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта fstore.ru

В московской подземке нарушения при ремонте эскалатора, который длился три месяца, привели к внезапной остановке, из-за чего пострадали люди. Таковы предварительные выводы расследования ЧП на "Комсомольской" в воскресенье.

Техническая документация, связанная с эксплуатацией и ремонтом эскалатора, уже изъята. Устанавливается круг должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ, опрошены очевидцы и пострадавшие пассажиры.

"АН" писали о том, что сегодня ГП РФ сообщила, что прокуратура Московского метрополитена ведет проверку ЧП на "Комсомольской", в результате которого, в воскресенье травмированы 10 человек.