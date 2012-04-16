16-летний мальчик повесился на веранде своего дома в Татарстане

//Происшествия

16 апреля 2012, 15:50 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

Фото с сайта panorama.am

В Татарстане 16-летний подросток повесился на веранде своего дома в селе Верхний Акташ Альметьевского района. Его тело обнаружила мачеха, которая перерезала веревку, и попыталась оказать первую помощь, однако было уже поздно.

По предварительным данным, молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по РТ. Подросток оставил предсмертную записку, в которой он просит прощения у окружающих и объясняет, что своим поступком надеется облегчить им жизнь.

Прокуратура республики ведет доследственную проверку происшествия.

Только за сегодняшний день это уже пятое сообщение о детских самоубийствах, сообщает Интерфакс. В Северодвинске отравилась медикаментами 17-летняя девушка. В качестве мотива рассматривается неразделенная любовь. 16-летний подросток из благополучной семьи найден повешенным в Новосибирской области. При нем нашли предсмертную записку со словами о суицидах. Еще один мальчик из хорошей семьи, которому было всего 11 лет, повесился в Краснодарском крае. А на Ставрополье таким же способом ушел из жизни 9-летний мальчик.