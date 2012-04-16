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16 апреля 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве прокуратура метрополитена начала проверку обстоятельств воскресного происшествия на эскалаторе в столичной подземке на станции "Комсомольская" Кольцевой линии, в результате которого пострадали 10 человек.

"15 апреля 2012 г. в 11 часов 17 минут была нарушена работа эскалатора, расположенного на станции "Комсомольская" Кольцевой линии Московского метрополитена. В результате 10 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время прокуратура Московского метрополитена совместно с Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов (эскалаторов), расположенных в ГУП "Московский метрополитен", - сообщает пресслужба Генпрокуратуры РФ на сайте ведомства в понедельник.

"АН" писали, что центре Москвы в воскресенье около полудня из-за внезапной остановки эскалатора, работавшего на спуск, на станции "Комсомольская"-кольцевая пострадали люди. На тот момент было известно о 8 травмированных, четверо из которых были госпитализированы сразу.