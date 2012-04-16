МИД РФ: ждем разъяснений от Ирана по поводу задержания россиян в Тегеране

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16 апреля 2012, 15:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта regional-studies.ru

МИД РФ недоумевает по поводу причин задержания российских граждан в столице Иране. Отсидевшие непонятно за что 10 суток золотодобытчики Кайсин и Романенко, отпущенные накануне, находятся в неудовлетворительном состоянии.

"15 апреля благодаря настойчивым усилиям посольства России в Иране удалось добиться освобождения российских граждан А.С.Кайсина и А.П.Романенко, работавших по контракту в казахстанско-иранской компании "3ар кух". В настоящее время россияне находятся в одной из гостиниц Тегерана. Их физическое состояние неудовлетворительное", - говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства.

"Ожидаем от иранских властей исчерпывающих разъяснений по поводу данного инцидента", — подчеркнули в министерстве.

"АН" писали, что сотрудники совместной казахстанско-иранской компании, специализирующейся в области золотодобычи, среди которых были двое наших соотечественников, были задержаны 5 апреля.

Компания "Зар кух" была создана в 2005 году. Она входит в состав группы Zar Group.