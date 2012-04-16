В Волгограде кто-то подкинул к магазину муляж бомбы

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16 апреля 2012, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники полиции ищут злоумышленников, которые сегодня подкинули муляж взрывного устройства к магазину в Волгограде. Нечто, похожее на бомбу, было найдено в урне при входе.



Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен в урне, установленной при входе в магазин по проспекту Жукова в Дзержинском районе города. Сообщение о данной находке поступило в полицию от директора магазина.

Специалисты-взрывотехники со служебной собакой, сотрудники ОМОН в ходе обследования территории не обнаружили предметов, представляющих опасность для окружающих. Место происшествия было оцеплено, временно ограничено движение автотранспорта вблизи проведения операции, проведена эвакуация жильцов пятиэтажного дома, на первом этаже которого находится магазин спорттоваров.

Был найден муляж взрывного устройства, представляющий собой цилиндрические предметы, обмотанные проводами и снабженные электронным будильником, сообщает РИА Новости.

По факту обнаружения муляжа бомбы проводится проверка, устанавливаются лица, которые могли подкинуть этот предмет к магазину.



