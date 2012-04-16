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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Серьезная авария произошла на западе Москвы

16 апреля 2012, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть автомобилей столкнулись на западе Москвы, есть пострадавшие. Авария произошла в районе дома 15 на Славянском бульваре. В результате столкновения машин один из пострадавших оказался зажатым в салоне.


 Его сейчас деблокируют спасатели.
По предварительным данным, травмы получили три человека. На месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели. На Можайском шоссе в сторону центра образовалась «пробка».

НС

//картина дня

Общество

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