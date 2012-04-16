Серьезная авария произошла на западе Москвы

//Происшествия

16 апреля 2012, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть автомобилей столкнулись на западе Москвы, есть пострадавшие. Авария произошла в районе дома 15 на Славянском бульваре. В результате столкновения машин один из пострадавших оказался зажатым в салоне.



Его сейчас деблокируют спасатели.

По предварительным данным, травмы получили три человека. На месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели. На Можайском шоссе в сторону центра образовалась «пробка».



