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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Не держите дома оружие, и дети не будут "нечаянно" стрелять

16 апреля 2012, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Восьмилетний мальчик в воскресенье вечером выстрелил себе в голову из травматического оружия, которое он обнаружил у своего дедушки в доме в Московской области. Внук приехал к своему деду погостить.

Мальчик взял пистолет и по неосторожности выстрелил себе в голову. Пуля застряла рядом с глазом. Мальчик госпитализирован в Тушинскую больницу.
Дедушка ребенка не так давно переехал из Москвы в область и еще не успел перерегистрировать пистолет, сообщают РИА Новости.
Для принятия процессуального решения полицейские проводят проверку.

НС

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