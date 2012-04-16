Не держите дома оружие, и дети не будут "нечаянно" стрелять
16 апреля 2012, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
Восьмилетний мальчик в воскресенье вечером выстрелил себе в голову из травматического оружия, которое он обнаружил у своего дедушки в доме в Московской области. Внук приехал к своему деду погостить.
Мальчик взял пистолет и по неосторожности выстрелил себе в голову. Пуля застряла рядом с глазом. Мальчик госпитализирован в Тушинскую больницу.
Дедушка ребенка не так давно переехал из Москвы в область и еще не успел перерегистрировать пистолет, сообщают РИА Новости.
Для принятия процессуального решения полицейские проводят проверку.