Красноярский край маленько потрясло

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16 апреля 2012, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня утром в Красноярском крае. Жертв и пострадавших нет. Эпицентр находился в 30 километрах северо-восточнее населенного пункта Тагасук.



По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН, землетрясение произошло в координатах 54:52 градусов северной широты и 95:21 градусов восточной долготы. В этих координатах находятся населенные пункты Курагинского района. В Красноярске подземные толчки не ощущались, сообщают «Вести».



