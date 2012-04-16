ДТП на юге Москвы устроила жительница Перми

//Происшествия

16 апреля 2012, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Перми устроила аварию на юге Москвы, в которой пострадала она сама и ее подруга с сыном. Также в результаты аварии оказались повреждены шесть машин, в основном внедорожники.



В воскресенье, примерно в 20:45 напротив дома N35 на проспекте Андропова, 30-летняя жительница Перми, находившаяся за рулем автомобиля «Mazda2», при перестроении из одной полосы в другую, не уступила дорогу и врезалась в «Volkswagen Tuareg».

После этого внедорожник врезался в следовавший в попутном направлении «Nissan Pathfinder», а затем отлетел и ударил припаркованный джип «GMC Denali». В то же время потерявшая управление «Mazda2» ударила припаркованные «Ford Focus» и «SsangYong».

В результате аварии сотрясение головного мозга получила женщина-водитель «Mazda2», ее подруга госпитализирована также с сотрясением и рваной раной головы, а у сына этой женщины, помимо травмы головы, врачи нашли и перелом таза. Всего пострадали шесть автомобилей, в основном, тяжелые внедорожники. До этого «АН» сообщали, что пострадали 8 машин.



