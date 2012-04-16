Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

ДТП на юге Москвы устроила жительница Перми

16 апреля 2012, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Перми устроила аварию на юге Москвы, в которой пострадала она сама и ее подруга с сыном. Также в результаты аварии оказались повреждены шесть машин, в основном внедорожники.


 В воскресенье, примерно в 20:45 напротив дома N35 на проспекте Андропова, 30-летняя жительница Перми, находившаяся за рулем автомобиля «Mazda2», при перестроении из одной полосы в другую, не уступила дорогу и врезалась в «Volkswagen Tuareg».
После этого внедорожник врезался в следовавший в попутном направлении «Nissan Pathfinder», а затем отлетел и ударил припаркованный джип «GMC Denali». В то же время потерявшая управление «Mazda2» ударила припаркованные «Ford Focus» и «SsangYong».
В результате аварии сотрясение головного мозга получила женщина-водитель «Mazda2», ее подруга госпитализирована также с сотрясением и рваной раной головы, а у сына этой женщины, помимо травмы головы, врачи нашли и перелом таза. Всего пострадали шесть автомобилей, в основном, тяжелые внедорожники.  До этого «АН» сообщали, что пострадали 8 машин.

НС

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан