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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Мужчина повесился в туалете отделения полиции в Омске

15 апреля 2012, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

В отдел полиции для разбирательства ночью 15 апреля был доставлен ранее неоднократно судимый гражданин 1977 года рождения по заявлению соседей о нарушении общественного порядка в ночное время.

Его экс-супруга также заявила о том, что он совершил в отношении нее противоправные действия.
Мужчину по его просьбе проводили в туалет, где он повесился на ремне от мужской сумки на водопроводной трубе.
По данному факту назначена служебная проверка. Следственный комитет проверит все обстоятельства смерти мужчины.

НС

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