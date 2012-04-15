Мужчина повесился в туалете отделения полиции в Омске
15 апреля 2012, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
В отдел полиции для разбирательства ночью 15 апреля был доставлен ранее неоднократно судимый гражданин 1977 года рождения по заявлению соседей о нарушении общественного порядка в ночное время.
Его экс-супруга также заявила о том, что он совершил в отношении нее противоправные действия.
Мужчину по его просьбе проводили в туалет, где он повесился на ремне от мужской сумки на водопроводной трубе.
По данному факту назначена служебная проверка. Следственный комитет проверит все обстоятельства смерти мужчины.