Мужчина повесился в туалете отделения полиции в Омске

//Происшествия

15 апреля 2012, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

В отдел полиции для разбирательства ночью 15 апреля был доставлен ранее неоднократно судимый гражданин 1977 года рождения по заявлению соседей о нарушении общественного порядка в ночное время.

Его экс-супруга также заявила о том, что он совершил в отношении нее противоправные действия.

Мужчину по его просьбе проводили в туалет, где он повесился на ремне от мужской сумки на водопроводной трубе.

По данному факту назначена служебная проверка. Следственный комитет проверит все обстоятельства смерти мужчины.



