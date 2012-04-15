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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На Московском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар

15 апреля 2012, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Около 20 часов в дежурную службу МЧС столицы поступило сообщение о возгорании на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который находится по адресу Капотня, 2 квартал.


  Пожар произошел в теплообменнике нефтеперерабатывающей установки, находящейся  на профилактике.  Возгорание - на площади в 70 квадратных метров. Но на работу самого завода это не повлияло.
На место прибыли несколько пожарных расчетов и приступили к тушению. По информации МЧС пострадавших нет, сообщает «КП». Пожар ликвидирован.

НС

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