На Московском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар

//Происшествия

15 апреля 2012, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Около 20 часов в дежурную службу МЧС столицы поступило сообщение о возгорании на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, который находится по адресу Капотня, 2 квартал.



Пожар произошел в теплообменнике нефтеперерабатывающей установки, находящейся на профилактике. Возгорание - на площади в 70 квадратных метров. Но на работу самого завода это не повлияло.

На место прибыли несколько пожарных расчетов и приступили к тушению. По информации МЧС пострадавших нет, сообщает «КП». Пожар ликвидирован.



