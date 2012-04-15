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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На станции метро «Борисово» все в порядке, бомбу не обнаружили

15 апреля 2012, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Стражи порядка, прибывшие на сигнал пассажиров, закрыли станцию «Борисово» «Люблинско-Дмитровской» линии из-за бесхозной сумки. Никаких взрывных устройств на месте обнаружено не было.


 Сообщение о найденной сумке поступило на полицейский пульт около 18.00. Станцию оцепили и закрыли вестибюль, приехали кинологи со служебными собаками, бомбу не обнаружили.
В настоящее время станция открыта, возобновлено движения поездов.

НС

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