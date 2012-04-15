На станции метро «Борисово» все в порядке, бомбу не обнаружили

//Происшествия

15 апреля 2012, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Стражи порядка, прибывшие на сигнал пассажиров, закрыли станцию «Борисово» «Люблинско-Дмитровской» линии из-за бесхозной сумки. Никаких взрывных устройств на месте обнаружено не было.



Сообщение о найденной сумке поступило на полицейский пульт около 18.00. Станцию оцепили и закрыли вестибюль, приехали кинологи со служебными собаками, бомбу не обнаружили.

В настоящее время станция открыта, возобновлено движения поездов.



