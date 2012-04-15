Пропавшая в Подмосковье 17-летняя девушка-инвалид найдена

//Происшествия

15 апреля 2012, 17:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта chexovnet.livejournal.com

В Московской области сотрудники полиции отыскали в воскресенье несовершеннолетнюю девушку - инвалида 2-й группы, которая пропала несколько дней назад из посёлка Мещерское в Чеховском районе.

"В ходе поисков 17-летняя Кристина Шпигунова была найдена в поселке Любучаны Чеховского района", - сказал собеседник агентства Интерфакс, по его словам, девушка цела и здорова.

У девушки психическое заболевание. Но она вполне контакта и не сразу производит впечатление больной. Другу Кристины, с которым она ушла на прогулку 10 апреля, уже исполнилось 18 лет, заявление о его розыске не поступало, но его местонахождение также не было установлено. Молодого человека также нашли.

"АН" писали, что несколько дней назад в Чеховском районе пропала девушка-инвалид.

Несколько дней родственники Кристины пытались найти ее своими силами, но в пятницу вечером обратились за помощью в полицию.



