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15 апреля 2012, 16:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта moscow-live.ru

В результате посадки спасательного вертолета на стройплощадке в Москве не падал забор, из-за чего пострадали 5-летний ребенок и его бабушка. То есть забор упал, и женщина пострадала, но "вертушка" МЧС тут не причем.

14 апреля возле дома 15 на Ленинградском проспекте при столкновении четырех машин пострадал один человек и для его транспортировки в больницу на место прибыл вертолет Московского авиационного центра, пояснили в главке МЧС России.

"Но он не смог приземлиться, так как не нашел подходящей площадки", — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время недалеко от места автоаварии упал металлический забор на стройплощадке, в результате чего пострадала 53-летняя женщина.

"Забор был поврежден, и между его падением и прибытием на место вертолета нет взаимосвязи", — сообщили в московском МЧС. Пострадавшая женщина была госпитализирована. О 5-летнем ребёнке теперь вообще ничего не сообщается.

"АН" писали, что ранее появилась информация о том, что ребенок и его бабушка пострадали в результате падения металлического забора, которое произошло при посадке спасательного вертолета.