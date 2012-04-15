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//Происшествия

Посольство РФ в Афганистане: россияне от терактов в Кабуле не пострадали

15 апреля 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство РФ в Афганистане: россияне от терактов в Кабуле не пострадали
Фото с сайта afghanistan.mid.ru

В столице Афганистана бойцы и террористы-смертники "Талибана" в воскресенье на посольство РФ в Кабуле не нападали. Об этом сообщили представители дипмиссии, добавив, что перестрелка в городе продолжается, но она не направлена против россиян.

По предварительным данным, нападению подверглось здание парламента, расположенное рядом с дипломатической миссией. Пока нет данных о возможных жертвах, передает агентство "Интерфакс".

"АН" писали, что в воскресенье, 15 апреля, в Кабуле талибы ведут масштабную террористическую акцию. Несколько террористов-смертников привели в действие взрывные устройства в здании аэропорта г. Джалалабада. Взрывы раздались также в районе посольств США и Великобритании, а также в часто посещаемом иностранцами супермаркете.

Напомним, "Талибан" объявил фактическую войну действующей власти и ИСАФ после расстрела солдатом США мирных жителей в провинции Кандагар. Чуть ранее все афганцы негодовали по поводу сожжения американцами на военной базе Корана.

8 апреля США и Афганистан подписали договор, по которому афганские власти получили право вето в отношении спецопераций в населённых пунктах страны.

Вывод американских военных из Афганистана запланирован на 2014 год.

ЛБ

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