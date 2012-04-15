У посольства России в Кабуле прогремели взрывы, связи с дипломатами нет

//Происшествия

15 апреля 2012, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта pik.tv

В Афганистане на западе Кабула возле здания парламента страны и посольства РФ прогремели взрывы. Серия взрывов произведена также в дипломатическом квартале в районе посольств США и Великобритании, там слышна стрельба.

На дипломатический район Кабула совершено хорошо организованное нападение, со сылкой на Reuters, передает РБК. Очевидцы сообщают, что в одном из самых охраняемых мест Афганистана было слышно как минимум 10 мощных взрывов, которые сопровождались автоматной стрельбой.

По неподтвержденной информации, главной целью нападавших стали дипломатические представительства России, Великобритании и США, а также здание афганского парламента. Кроме того, сообщается о густом дыме, который поднимается из района консульства Германии. По словам очевидцев, в атаках принимали участие террористы-смертники. Группа боевиков захватила местный отель.

Ни одно из посольств пока не доступно для каких-либо комментариев. К месту ЧП стягиваются усиленные армейские подразделения. О жертвах и пстрадавших в результате террористической атаки пока не сообщается. Ответственность за атаку взяли на себя представители исламистского движения "Талибан".

"АРУ" писали чуть ранее, что поступила информация о не сменее семи взрывах в столице Афганистана в кварталах Вазир Акбар Хан, недалеко от посольства США.

Напомним, 13 сентября 2012г. в результате скоординированных атак боевиков движения "Талибан" в афганской столице погибли по меньшей мере 4 человека, еще 22 получили ранения. "АРУ" российский военно-дипломатический источник сообщил, что жертв было гораздо больше.

Наступление боевиков началось с массированного обстрела из автоматов и гранатометов дипломатического района в центре Кабула.

Талибы заняли позиции в строящейся многоэтажке и в течение нескольких часов вели беспрерывный огонь по зданиям, где расположены западные дипломатические миссии и структуры НАТО. Ближе к вечеру афганским силам безопасности при поддержке авиации НАТО удалось ликвидировать часть боевиков, засевших в здании.

Напомним, "Талибан" объявил фактическую войну действующей власти и ИСАФ после расстрела солдатом США мирных жителей в провинции Кандагар. Чуть ранее все афганцы негодовали по поводу сожжения американцами на военной базе Корана.

13 февраля президент США Барак Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. Но это не остановило народные волнения, пиком которых стало убийство двух американстких советников в здании МВД Афганистана в Кабуле 25 февраля.

8 апреля США и Афганистан подписали договор, по которому афганские власти получили право вето в отношении спецопераций в населённых пунктах страны.

Вывод американских военных из Афганистана запланирован на 2014 год.