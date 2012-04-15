В Москве резкая остановка эскалатора метро травмировала 8 человек, 4 в больнице

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15 апреля 2012, 14:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта is.park.ru

В центре Москвы в воскресенье около полудня из-за внезапной остановки эскалатора, работавшего на спуск, на станции "Комсомольская"-кольцевая пострадали восемь человек. Четверо из них госпитализированы.

"15 апреля в 11:15 на станции "Комсомольская" Кольцевой линии эскалатор, работающий на спуск, резко остановился в результате сработавшего аварийного тормоза. Пострадали восемь человек, четыре из них госпитализированы", — сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы, передает ИТАР-ТАСС.