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15 апреля 2012, 14:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр Вести.

В Можайском на западе Москвы в воскресенье днем в здании подстанции "скорой помощи" произошел пожар. Работа подстанции из-за инцидента временно приостановлена. Устанавливаются причины чрезвычайного происшествия и размер ущерба.

Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже подстанции "скорой помощи" номер 15, расположенной на Дорогобужской улице. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро справились с огнем, передает ИТАР-ТАСС. В результате инцидента никто не пострадал, в настоящее время устанавливаются причины пожара.