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//Происшествия

Японского капитана вертолёта производства США, рухнувшего в залив, ищут

15 апреля 2012, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Японского капитана вертолёта производства США, рухнувшего в залив, ищут
Фото с сайта gundoto.ru

В территориальных водах Страны Восходящего Солнца в воскресенье потерпел крушение вертолет морских сил самообороны Японии американского производства. Палубный Sikorsky SH-60 Seahawk рухнул в заливе Муцу в префектуре Аомори на севере центрального японского острова Хонсю.

Об этом здесь сегодня сообщил представитель морских сил самообороны страны. Из семи членов экипажа удалось спасти шестерых, однако капитан винтокрылой машины пока не найден, передает ИТАР-ТАСС. По поступающей информации, жизни спасенных ничто не угрожает. Поиски капитана продолжаются. На данный момент неизвестно, что стало причиной крушения.

"Си Хок" - многоцелевой военно-транспортный палубный вертолет.  Его производитель - американская компания "Sikorsky Aircraft" – основной поставщик вертолетов для ВВС США.

ЛБ

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