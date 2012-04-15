В Москве в Крылатском малолетняя девочка пыталась выпрыгнуть из окна

//Происшествия

15 апреля 2012, 14:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Изображение с maps.yandex.ru

На западе Москвы в микрорайоне Крылатское днём воскресенья спасатели и полиция предотвратили попытку самоубийства ребенка. Малолетняя девочка в истерике, причина которой пока не известна, попыталась выпрыгнуть из окна 5-го этажа.

"В воскресенье днем в окне на пятом этаже в жилом доме на Осеннем бульваре, дом 3, очевидцы заметили ребенка, после чего вызвали полицию и спасателей", — сообщил источник в правоохранительных органах, передает Интерфакс.

Прибывшие спасатели развернули лестницу до окна квартиры и отогнали девочку от окна. После этого девочка открыла дверь и пустила в квартиру сотрудников полиции. Других подробностей нет.

В квартире ребенок находился один, он находится в неадекватном состоянии и отвечать на вопросы пока не может.