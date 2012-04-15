Военно-Грузинскую дорогу заблокировал обвал в Казбеги

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15 апреля 2012, 13:10 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта avtoprodaga.com.ua

На Северном Кавказе произошёл ночью обвал на Военно-Грузинская дороге в районе грузинского населенного пункта Казбеги. Движение автотранспорта на этой трассе закрыто в воскресенье, сообщили в МЧС по Северной Осетии.

Перевальная дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, оказалась перегороженной. Распоряжением правительственной комиссии Северной Осетии, дорога закрыта для движения автотранспорта, сказали ИТАР-ТАСС в МЧС. О пострадавших сообщений не поступало.