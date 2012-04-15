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15 апреля 2012, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Сибири 2255 человек и 503 единицы техники пытаются потушить в воскресенье 70 лесных пожаров на общей площади 18 тысяч 687,3 га. Из них локализовано 24 очага на площади 9,3 тысячи га. Девять крупных пожаров на площади 17 тыс грозят разрастись.

450 га леса пылают в Забайкальском крае, где, как писали "АН" в пятницу, 13 апреля, от степного пала сгорели 20 жилых домов. Здесь локализовано три пожара на площади 8,3 тысячи га, сообщил сибирский региональный центр МЧС.

"Основные причины возникновения пожаров — деятельность местного населения и сельскохозяйственные палы", — говорится в сообщении, передает Интерфакс.

По данным МЧС, за прошедшие сутки для ликвидации пожаров и проведения превентивных мероприятий в лесах привлекалось 2255 человек и 503 единицы техники.

"Не исключается вероятность возникновения новых очагов природных пожаров по метеорологическим условиям — прогнозируются высокие дневные температуры, отсутствие устойчивых осадков, местами порывы ветра до 18 м/с", — отметили в МЧС.