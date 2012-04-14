В Улан-Удэ в результате аварии на теплосетях есть пострадавший

//Происшествия

14 апреля 2012, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) в результате аварии на теплосетях пострадал один человек. Он получил ожог 75-80% поверхности тела и в тяжелом состоянии был доставлен в отделение реанимации местной больницы.

В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Минувшей ночью произошел разрыв подающего коллектора на магистральной линии в районе Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Отключено отопление и горячее водоснабжение в Советском и Железнодорожном районах столицы Бурятии, в них живут более 211 тыс. человек. Из-за подтопления проезжей части временно перекрыто движение по ул. Трактовая в районе Читинского переезда. В настоящее время место порыва обнаружено.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям г. Улан-Удэ для устранения аварии и ее последствий привлечена вся необходимая техника и оборудование, организован круглосуточный контроль систем теплоснабжения в жилом секторе и учреждениях социальной сферы Железнодорожного и Советского районов, ведется расследование причин аварии, сообщает «РБК». Работы по восстановлению теплоснабжения и горячего водоснабжения в двух районах города планируется сегодня завершить.