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//Происшествия

В Тверской области чиновник слишком загрязнил Иваньковское водохранилище

14 апреля 2012, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Тверской области чиновник слишком загрязнил Иваньковское водохранилище

В Тверской области осужден начальник участка МУП "Водное хозяйство" города Конаково Александр Макаров за загрязнение Иваньковского водохранилища. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.


 В водохранилище, которое является рыбохозяйственным водоемом первой категории и источником водоснабжения Москвы, произошел сброс неочищенных канализационных стоков. Случилось это из-за аварии на одном из двух трубопроводов подземного напорного канализационного коллектора. Причиной аварии послужил износ канализационной сети. В результате на рельеф местности излилось более 500 куб. м. неочищенных канализационных стоков, часть которых попала в Иваньковское водохранилище. В результате вредными веществами загрязнены почвы на площади 930 кв. м. земель населенного пункта, при этом норматив по бактериям группы кишечной палочки превышен в 1 тыс. раз, что создало угрозу возникновения риска заражения острыми кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями людей.


Александр Макаров знал о произошедшем прорыве канализационного коллектора и сбросах канализационных стоков в окружающую среду, но ничего не предпринял  для быстрой локализации и полной ликвидации возникшей аварии. Ущерб, причиненный окружающей среде составил более 80 тыс. руб., сообщает «РБК».
Приговором суда А. Макаров признан виновным по ч. 2 ст. 247 Уголовного кодекса РФ (транспортировка и иное обращение бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, создавшее угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца условно с испытательным сроком 1,5 г.

НС

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