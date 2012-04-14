Под Омском в ДТП погибли 3 человека и пострадал министр Владимир Раров

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14 апреля 2012, 17:53 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

В Омской области серьезное ДТП произошло в субботу на автодороге "Омск - Тара" в районе 51-го километра трассы. В результате аварии погибли три человека. Пострадал министр сельского хозяйства Омской области Владимир Раров.

В местном ГИБДД сообщили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2115" 1990 года рождения, двигаясь по автодороге "Омск - Тара" в направлении Омска, в районе 51-го километра трассы не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Тoyota Camry.

Погибли два пассажира и водитель "Жигулей", - передает РИА Новости. Три пассажира иномарки и один пассажир автомобиля "ВАЗ-2115" пострадали и были госпитализированы с полученными травмами.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины ДТП .