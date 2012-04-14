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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Молодая москвичка совершила самоубийство

14 апреля 2012, 17:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Молодая москвичка совершила самоубийство

Молодая женщина совершила самоубийство в субботу  на улице Академика Комарова. 21-летняя девушка  выбросилась из окна  9-го этажа на лестничной площадке дома № 1.  

Она упала на козырек подъезда и от полученных повреждений скончалась на месте.

На место происшествия прибыли врачи и полиция. Они констатировали смерть девушки. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Инцидент произошел два часа назад.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.

ИЧ