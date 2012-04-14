Молодая москвичка совершила самоубийство

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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
14 апреля 2012, 17:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Молодая женщина совершила самоубийство в субботу на улице Академика Комарова. 21-летняя девушка выбросилась из окна 9-го этажа на лестничной площадке дома № 1.
Она упала на козырек подъезда и от полученных повреждений скончалась на месте.
На место происшествия прибыли врачи и полиция. Они констатировали смерть девушки. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Инцидент произошел два часа назад.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк