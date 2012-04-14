Молодая москвичка совершила самоубийство

//Происшествия

14 апреля 2012, 17:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Молодая женщина совершила самоубийство в субботу на улице Академика Комарова. 21-летняя девушка выбросилась из окна 9-го этажа на лестничной площадке дома № 1.

Она упала на козырек подъезда и от полученных повреждений скончалась на месте.

На место происшествия прибыли врачи и полиция. Они констатировали смерть девушки. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Инцидент произошел два часа назад.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.