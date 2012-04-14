В Киргизии неизвестные напали на семью российского офицера, убит ребенок

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14 апреля 2012, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Киргизии неизвестные злоумышленники совершили нападение на квартиру офицера Оперативной группы Пограничной службы ФСБ РФ в городе Оше. Вернувшись домой со службы, военнослужащий обнаружил в квартире жену и 2-летнего ребенка с ножевым ранением. Старший, 4-летний малыш был убит ножом в горло.

Женщина рассказала мужу, что открыла квартиру людям, представившимся сотрудниками газовой службы. Злоумышленники оглушили супругу пограничника ударом по голове. По предварительным данным, ценные вещи в доме остались на месте. Но эта информация сейчас проверяется, сообщает ИТАР-ТАСС.

Жена российского офицера и раненый ребенок помещены в Республиканскую детскую больницу Оша. По данным МВД Киргизии, по факту нападения и убийства создана специальная оперативно-следственная группа из числа представителей нескольких правоохранительных структур республики.