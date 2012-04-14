В подмосковном Чехове пропала 17-летняя Кристина Шпигунова

//Происшествия

14 апреля 2012, 16:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Подмосковье полиция и волонтеры ищут 17-летнюю девушку-инвалида Кристину Шпигунову. В Чехове и прилегающих населенных пунктах размещены объявления с фотографией пропавшей девушки.

10 апреля Кристина Шпигунова, инвалид 2-й группы, с другом ушла на прогулку в поселке Мещерское Чеховского района Московской области и домой не вернулась. У девушки психическое заболевание. Но она вполне контакта и не сразу производит впечатление больной.

Несколько дней родственники Кристины пытались найти ее своими силами, но в накануне вечером обратились за помощью в полицию.