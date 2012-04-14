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//Происшествия

В подмосковном Чехове пропала 17-летняя Кристина Шпигунова

14 апреля 2012, 16:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В подмосковном Чехове пропала 17-летняя Кристина Шпигунова

В Подмосковье полиция и волонтеры ищут 17-летнюю девушку-инвалида  Кристину Шпигунову. В  Чехове и прилегающих населенных пунктах размещены объявления с фотографией пропавшей девушки. 

10 апреля Кристина Шпигунова, инвалид 2-й группы, с другом ушла на прогулку в поселке Мещерское Чеховского района Московской области и домой не вернулась. У девушки психическое заболевание. Но она вполне контакта и не сразу производит впечатление больной.

Несколько дней родственники Кристины пытались найти ее своими силами, но в накануне вечером обратились за помощью в полицию.

ИЧ