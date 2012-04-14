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Экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр объявил голодовку

14 апреля 2012, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр объявил голодовку

Бывший президент Монголии Намбарын Энхбаяр объявил голодовку. Ранее экс-лидер был задержан. Забастовки в столице Монголии продолжались в пятницу до 14:00 по мск. На данный момент волнения на улицах утихли. 

Между тем на режим чрезвычайного положения были переведены посольства иностранных государств, передает ИТАР-ТАСС. Отмечается, что до понедельника не работает школа при посольстве РФ в Монголии и филиал Плехановской академии. В пятницу Монгольская народно- революционная партия (МНРП) организовала в столице демонстрацию и потребовала освободить из под ареста бывшего президента страны Намбарына Энхбаяра. 

ЕЛ

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