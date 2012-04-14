В Свердловской области столкнулись автобус и легковушка

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14 апреля 2012, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Свердловской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла утром в субботу на 14 километре Полевского тракта. В результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали.

По информации МЧС России, инцидент произошел около 7.40 по мск. Столкнулись автобус "Икарус", следовавший по маршруту поселок Северка-Екатеринбург, и легковой автомобиль ВАЗ-2107. Погиб водитель легкового автомобиля, передает РИА Новости. Также стало известно о том, что пострадали пять человек, находившиеся в автобусе.