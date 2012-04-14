Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Самолет Airbus A-321 вернулся в аэропорт "Кольцово"

14 апреля 2012, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Airbus A-321 вернулся в аэропорт "Кольцово"
www.e1.ru

 

Airbus A-321, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии", в пятницу вечером вернулся в аэропорт "Кольцово", инцидент произошел из-за технического сбоя одной из систем.

Airbus A-321 выполнял рейс №272 из "Кольцово" в "Домодедово", когда произошел технический сбой одной из систем. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, в настоящее время идет расследование причин возникновения неисправности.

 

ЕП

//картина дня

Политика

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Министр образования Украины Анна Новосад предложила исключить из школьных учебников все упоминания о дружеских отношениях с РФ. Заявление прозвучало на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. Кто знает, какая…

Странная логика у российских парламентариев. Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров заявил, что во всех бедах российских мужчин виноваты... женщины и попросил…

//новости ан

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин дозвонился в книнику, где находится Анастасия Заворотнюк. Он хотел лично встретиться с актрисой, но ему отказали. К звезде…

Диакон Андрей Кураев считает, что храм, в котором венчались Собчак и Богомолов осквернен и его нужно снести. Не смотря на то, что в РПЦ сообщили, что молодожены покаялись…

//новости ан

«Ну выпил лишнего, с кем не бывает», защищали в Сети коллеги Диму Билана, который еле стоят на ногах на сцене в Самаре на концерте в честь Дня города. Выпить может любой…