//Происшествия

14 апреля 2012, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

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Airbus A-321, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии", в пятницу вечером вернулся в аэропорт "Кольцово", инцидент произошел из-за технического сбоя одной из систем.





Airbus A-321 выполнял рейс №272 из "Кольцово" в "Домодедово", когда произошел технический сбой одной из систем. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, в настоящее время идет расследование причин возникновения неисправности.