В Азербайджане произошел взрыв на газопроводе

В Азербайджане произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе Моздок-Газимагомед. В результате взрыва в Шамахинском районе произошел сильный пожар. По предварительным данным, взрыву предшествовала утечка газа.

Взрыв прогремел на 21 километре газопровода Алтыагач-Агсу в горной местности. Подача газа была приостановлена. Оставшееся в газопроводе топливо полностью сгорело за два часа, передает Интерфакс. Пострадавших в результате взрыва нет.