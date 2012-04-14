В Омской области очевидцы ДТП задержали водителя, сбившего двоих детей

В Омской области очевидцы автомобильной аварии задержали водителя иномарки, сбившего двоих детей. Авария произошла накануне вечером в поселке Крутинка. Водитель был задержан еще до прибытия сотрудников полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Креста" совершал обгон и не справился с управлением. В результате он совершил наезд на двух детей, которые находились на правой обочине дороги. На месте аварии погибли мальчик 10 и девочка 11 лет, передает Интерфакс. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ.