В Омской области очевидцы ДТП задержали водителя, сбившего двоих детей
14 апреля 2012, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Омской области очевидцы автомобильной аварии задержали водителя иномарки, сбившего двоих детей. Авария произошла накануне вечером в поселке Крутинка. Водитель был задержан еще до прибытия сотрудников полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Креста" совершал обгон и не справился с управлением. В результате он совершил наезд на двух детей, которые находились на правой обочине дороги. На месте аварии погибли мальчик 10 и девочка 11 лет, передает Интерфакс. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ.