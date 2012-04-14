В Приморье перевернулся Mitsubishi Pajero, погибли два человека

В приморье произошла автомобильная авария, в результате которой погибли два человека. Еще один был госпитализирован в реанимацию. ДТП произошло на автодороге Михайловка - Турий Рог - Новошахтинский.

Перевернулся автомобиль Mitsubishi Pajero, за рулем которого находился 21-летний молодой человек. Известно, что он взял машину у родственника без разрешения. В перевернувшемся автомобиле находились два пассажира: 20-летняя девушка и 19-летний парень, передает РИА Новости. На месте происшествия скончались водитель и девушка-пассажир. Второй пассажир был доставлен в реанимацию.