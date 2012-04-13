У берегов Западной Африки на танкер "SCF Provider", который принадлежит питерскому Совкомфлоту, который находился на рейде порта Ломе в республике Того, накануне напали вооруженные люди. И то ли ограбили, то ли нет.

Отбиться от пиратов экипажу судна помогла береговая охрана, которая приехала на место происшествия спустя три часа.

"Во время нападения экипаж судна, согласно действующей инструкции, укрылся в специально оборудованном помещении. По имеющейся информации, экипаж не пострадал, груз - в сохранности, значимого ущерба судовые системы не получили, судно находится в мореходном состоянии и в настоящий момент продолжает грузовые операции", - говорится в пресс-релизе компании "Совкомфлот", передает Интерфакс.

В то же время, по информации Российского профессионального союза моряков, которая размещена на его сайте, пираты, забрав добычу, покинули судно сами.

"Сегодня ночью на рейде Того (Западная Африка) группа вооруженных бандитов напала на танкер «SCF Provider», флаг Либерии. В течение трех часов пираты рыскали по судну, грабили экипаж и стащили с танкера все, что смогли унести. Забрав добычу, банда под покровом ночи покинула судно.

Капитан "SCF Provider" связался с портовыми службами и рассказал о случившемся инциденте. К расследованию уже подключилась местная полиция. Как сообщили в офисе компании-судовладельца, по данному случаю также начато официальное расследование, от каких-либо комментариев представители компании отказываются. Единственное, о чем они с уверенностью заявляют, что с моряками все в порядке, ни один член экипажа не пострадал. После этого капитан "SCF Provider" связался с портовыми службами и рассказал о случившемся", - сообщает сайт Российского профессионального союза моряков.

Группа компаний СКФ (Совкомфлот) – одна из ведущих в мире судоходных компаний, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Флот включает 156 судов общим дедвейтом около 12 млн. тонн.

Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, имеет представительства в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимассоле, Мадриде и Сингапуре.

Танкер-продуктовоз "SCF Provider" был принят в эксплуатацию 21 марта 2012 года. Технический менеджмент осуществляет Unicom Management Services. Дедвейт танкера (типоразмера Panamax) составляет 74,12 тыс. т., длина - 228 м, ширина - 32,2 м. Судно способны перевозить до 12 сортов нефтеналивных грузов.