Борис Немцов с разбитой до крови головой отлёживается дома

В Москве Борис Немцов, сопредседатель Партии народной свободы - ПАРНАС, в пятницу в кровь разбил голову на улицу, пришлось промывать рану в близлежащем кафе, но не счел нужным обращаться к врачу. Решил, что дома и стены лечат.

"Разбил голову, задев на улице низко висящий железный указатель. Кровь потекла сильно, и я зашел в кафе промыть рану", - сообщил Немцов, передает Интерфаксу.

После этого, по его словам, он сразу вернулся домой, где сейчас и находится.

"Никаких врачей я вызывать не стал. Вроде бы сейчас кровь идти перестала, и каких-то уж слишком серьезных повреждений у меня нет", - сказал Немцов.