Бетонная плита рухнула на детей на стройплощадке, 8-летний ребенок погиб

В Брянске в пятницу днём на стройплощадке микрорайоне Автозаводец Бежицкого района произошло ЧП. Восьмилетний ребенок залез на бетонную плиту, приготовленную для строительства магазина и оказался погребен под ней.

Компания детей играла на площадке, где были сложены материалы для строительства магазина. Один ребенок залез на бетонную плиту, она рухнула, и мальчик оказался придавленным ею.

"Пока раскопали, подняли - не спасли", - сообщил РИА Новости источник, близкий к семье ребенка.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Олег Янков подтвердил факт этого происшествия.