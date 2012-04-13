Бетонная плита рухнула на детей на стройплощадке, 8-летний ребенок погиб
13 апреля 2012, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Брянске в пятницу днём на стройплощадке микрорайоне Автозаводец Бежицкого района произошло ЧП. Восьмилетний ребенок залез на бетонную плиту, приготовленную для строительства магазина и оказался погребен под ней.
Компания детей играла на площадке, где были сложены материалы для строительства магазина. Один ребенок залез на бетонную плиту, она рухнула, и мальчик оказался придавленным ею.
"Пока раскопали, подняли - не спасли", - сообщил РИА Новости источник, близкий к семье ребенка.
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Олег Янков подтвердил факт этого происшествия.