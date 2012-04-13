В школе села Стрельцы обнаружены два трупа

В Курганской области в школе села Стрельцы Петуховского района нашли тела молодой женщины и мужчины.

По предварительной версии следствия, мужчина прямо во время учебного процесса в школе расправился со своей супругой, а потом совершил самоубийство. Установлено, что ранее злоумышленник служил на Северном Кавказе и участвовал в боевых действиях в Чечне.

Труп 28-летней Елены, работавшей завхозом в школе нашли в ее рабочем кабинете с перерезанным горлом. Ее 32-летнего мужа Юрия Ишкова обнаружили в подвале в баке с водой, пишет Life News.

Следователи считают, что мужчина сначала убил супругу, а потом утопился. Юрий также являлся работником той же школе — разнорабочий. Сослуживцы женщины сообщили, что она поделилась накануне, что разругалась с мужем. Юрий ее к кому-то приревновал и сильно избил. По словам родных Елены, ее муж всегда отличался взрывным характером и часто ревновал жену без повода.

У Ишковых осталась 10-летняя дочь. Девочку взяли на воспитание родители Елены.