Экпертиза: в Калуге собаки обгрызли тело 19-летнего парня

В Калуге обнаружено полуобглоданное собаками тело 19-летнего парня. Полицейские области сегодня, в пятницу, 13 апреля, решили ранним утром, что смерть юноши на морозе - не основание для возбуждения уголовного дела.

Судебные медики установили окончательную причину гибели 19-летнего жителя Калуги, чье тело с многочисленными укусами собак было найдено в пятницу в областном центре.

"Как показало вскрытие, молодой человек погиб от переохлаждения, а собаки грызли уже мертвое тело", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, передает Интерфакс. Таким образом, по мнению главка МВД региона, отпали основания для возбуждения уголовного дела.