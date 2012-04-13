Две трети посёлка Онон-База выгорело в Забайкалье, работают следователи

В Забайкальском крае расследуют обстоятельства пожара, уничтожившего больше половины домов в селе Онон-База в 200 км южнее Читы. В степном посёлке люди лишились крыши над головой, вероятнее всего, в результате людской глупости.

"По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 Уголовного кодекса РФ - уничтожение или повреждение имущества по неосторожности", - сообщает прокуратура региона.

Прокурором Агинского района производство по делу поручено следственной группе под руководством следователя Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю.

"АН" писали, что накануне, предположительно, в результате пала прошлогодней травы возник крупный пожар в крохотном забайкальстком поселке.