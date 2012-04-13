В Москве проходит одиночный пикет у здания Государственной Думы, где сегодня выступит министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Одиночный пикетчик угрожает сжечь себя, если ему не дадут встретиться с министром.

Мужчина, устроивший акцию протеста, представился Вячеславом Бутовским. "Я сейчас сожгу себя, у меня бензин есть", - сказал мужчина, передает Интерфакс. Он предъявил журналистам свой паспорт. Пикетчикдержит в руках плакат с надписью "Мою дочь убили менты" и фотографии трупа девушки с признаками насилия.