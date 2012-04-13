В Волгограде 15-летний подросток погиб во время тренировки по мотокроссу

В Волгограде подросток погиб во время тренировки по мотокроссу. 15-летний подросток упал с высоты около 4 м. По данным Следственного комитета России, очевидцами происшествия стали его родители и другие участники мотокросса.

Травмы, полученные ребенком, оказались несовместимыми с жизнью. в результате подросток скончался по дороге в больницу, передает РБК. В настоящее время по данному факту начата проверка. Следователи также дадут правовую оценку действиям организаторов спортивного мероприятия.