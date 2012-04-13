В Сибири зарегистрировано 44 очага природных пожаров

На территории Сибири горит более 9 тысяч гектаров леса. По состоянию на утро пятницы в регионе было зарегистрировано 44 очага, сообщает департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу.

По данным департамента, на территории лесного фонда округа действует 44 лесных пожара на площади почти 9,5 тысячи гектаров. Пожары наблюдаются в Забайкальском крае, Республиках Бурятия и Тыва, Новосибирской области, передает РИА Новости. Отмечается, что 11 крупных пожаров зарегистрированы в Республике Бурятия и Забайкальском крае на общей площади 9,005 тысячи гектаров. Самая сложное положение в Забайкалье. Здесь в ночь на пятницу природные пожары перекинулись на жилые дома.