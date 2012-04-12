В Волгограде пожар на металлургическом заводе "Красный октябрь" ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожарные проливают водой место возгорания - трансформаторную подстанцию завода.

"АН" писали, что тревожный сигнал поступил на пульт во втророй половине дня, в 18:31. Пламя охватило все помещение подстанции на площади 225 квадратных метров: произошло возгорание масла. В тушении было задействовано 12 пожарных расчетов общей численностью 60 человек. Спустя два часа огонь был ликвидирован.

В настоящее время на месте ЧП специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину произошедшего. Работает совместная комиссия представителей МЧС, МВД, прокуратуры и следственных органов, передает ИТАР-ТАСС.